71-летняя Пугачева в белоснежной мини-юбке и косухе привезла Лизу и Гарри в школу

Алла Пугачева воспитала дочку Кристину Орбакайте. Она уже трижды стала бабушкой. Как известно, в браке с Максимом Галкиным у певицы появились двойняшки Лиза и Гарри, которых паре выносила суррогатная мать. 18 сентября малышам исполнится по семь лет. Они с раннего возраста изучали несколько языков и всесторонне развивались. А теперь она стали первоклассниками. Еще год назад Пугачева и Галкин начали подыскивать отпрыскам хорошее учебное заведение недалеко от их замка в деревне Грязь.

1 сентября Примадонна отправилась в Первую Московскую гимназию. Она подъехала к крыльцу на большой машине, где ее уже ждали журналисты. Певица выбрала молодежный стиль, поэтому многие не сразу узнали 71-летнюю артистку. Алла Борисовна облачилась в белоснежную мини-юбку плиссе, черную блузку, которую дополнила косухой. Кроме того, певица продемонстрировала щиколотки, отказавшись от каблуков в пользу кед. Пугачева сделала традиционную объемную прическу, собрав волосы в высокий хвост. Лук артистки дополнили имиджевые очки.

Двойняшек рядом с Аллой Борисовной не было. Скорее всего, она решила провести их в школу через черный вход, чтобы Лиза и Гарри не столкнулись с прессой. Фото и видео с появлением Примадонны появилось в Instagram. Его опубликовала влогер по имени Виктория. Оно мгновенно разлетелось по Интернету. Поклонники восхитились образом Аллы Борисовны.

«Школьница», «Выглядит очень молодо! Восторг», «Ножки какие, мечта!!», «Сама как старшеклассница выглядит», — прокомментировали пост подписчики.