«Курс на Москву»: сын Тимати привыкает к бизнес-классу

Несколько месяцев Анастасия Решетова провела в Сен-Тропе в доме отца Тимати. Правда, без него, но с сыном Ратмиром. Пока рэпер отдыхал в Греции с мамой и дочкой Алены Шишковой, поклонники пары всерьез распереживались, что их отношениям пришел конец. Сначала Решетова пыталась успокоить фанатов в своем микроблоге, а потом сама подлила масла в огонь. Несколько дней назад одновременно с Тимати они опубликовали строки из песни Касты «Ревность», правда, не пояснили, кто и кого ревновал. Теперь же Анастасия возвращается в Россию.

«Курс на Москву», — подписала фото из частного самолета Решетова в своем Instagram. Позже добавила, что август был великолепен.

На днях Анастасия от души повеселилась на яхте в компании своих подруг. Говорили, что недельная аренда такого 85-метрового судна обходится в миллион долларов.