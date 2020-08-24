«Ревность»: Тимати и Анастасия Решетова спровоцировали новые слухи о разладе в отношениях

Тимати и Анастасия Решетова недвусмысленно дали понять, что переживают непростые времена. И виной всему — ревность. Правда, кто кого ревнует — непонятно. Но они оба и почти одновременно поделились в своих Instagram словами из известной композиции рэп-группы «Каста» под названием «Ревность».

«А ведь не так сильно сейчас — отвечаю шепотом. В прошлый раз, вы помните? Все приходит с опытом», — подписал Тимати свое фото.

Анастасия же опубликовала сториз. На видеоролике бьющихся о скалы волн она также написала строки из той же композиции: «Было ж время, я жил внутри таких глупостей».

Как известно, отпуск пара провела раздельно. Тимати с мамой и дочкой от Алены Шишковой отдыхал в Греции. Туда же приезжала и Шишкова. А Решетова с сыном Ратмиром до сих пор гостит у отца Тимати в Сен-Тропе.