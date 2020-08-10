«Не нагнетайте»: Анастасия Решетова прокомментировала слухи о расставании с Тимати

Анастасия Решетова и Тимати проводят время не в компании друг друга и в разных странах. Она во Франции с сыном Ратмиром, он — в Греции с дочкой Алисой и мамой. Туда же приезжала и экс-возлюбленная музыканта Алена Шишкова. Поклонники Решетовой обеспокоены, что их союзу с рэпером пришел конец. Ведь Тимати не прилетел в Сен-Тропе даже на юбилей отца. В комментариях к публикации с празднования его 60-го дня рождения подписчики напрямую спросили у Анастасии о разрыве.

«Не нагнетайте», — ответила Решетова

Известно, что у Решетовой сложные отношения с матерью Тимати, Симоной. И ходят слухи, что она специально уехала во Францию назло ей. Родители рэпера уже давно в разводе.