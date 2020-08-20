Две звезды: Тимати и Моргенштерн улетели в Сочи снимать совместный клип

Популярные рэперы Тимати и Моргенштерн оправились в Сочи снимать клип. Сами звезды этого не афишируют (Тимати только выложил в сториз фотографию пальмовой аллеи), но музыкальное издание Flow опубликовало несколько фото и видео от очевидцев, заснявших исполнителей в южном городе. Кроме съемочной площадки они еще появились в местном казино.

Издание сообщает, что о совместном треке Тимати и Моргенштерн договорились в начале июля. «Мистер Блэк Стар», который недавно покинул лейбл Black Star, согласился, что песня будет такой, какой ее задумал Моргенштерн. Взамен он выдвинул свое требование: снять на нее такой клип, который захочет. Вдобавок Тимати оставил за собой возможность добавить в ролик столько рекламы, сколько посчитает нужным. Также есть информация, что в ролике появится рэпер Чипинкос.

Напомним, у популярного среди подростков Моргенштерна довольно неплохо выходит подбирать себе напарников для клипов. Только в 2020 году у него вышли совместные работы с Клавой Кокой, Витей АК-47, певцом Шарлотом и Элджеем.