Анастасия Решетова в белом платье бэби-долл повеселилась с подругами на яхте в Сан-Тропе

Как оказалось, летние дни избранница Тимати проводит на 85-метровой яхте, которую можно арендовать за 1 миллион долларов в неделю.

Тимати несколько лет назад решил поставить творчество на паузу, чтобы не пропустить детство дочки Алисы от Алены Шишковой. Рэпер постоянно демонстрирует свою отцовскую заботу. В этом году он даже отправился отдыхать на Кипр с подросшей наследницей и своей мамой. А вот его возлюбленная Анастасия Решетова, которая в 2019 году родила ему сына Ратмира, проводит отпуск отдельно от него. Девушка гостит у отца артиста в Сан-Тропе.

Первое время модель пугала поклонников тревожными постами, что очень хотела сбежать из Москвы. «За последние месяцы в моей жизни произошеел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние», — писала она. Однако отдых вскоре пошел ей на пользу. Она совмещает заботу о 10-месячном сыне и веселье. Недавно Решетова посетила светский раут, где смогла насладиться шоу и отведать изысканные блюда.

А последние несколько дней Анастасия катается на яхте с подругами. Она приглядывает за наследником, а также успевает общаться с девушками и позировать с ними на камеру. На новых фото возлюбленная Тимати предстала в белом платье бэби-долл, подчеркнув талию и длинные ноги. Ее подруги могут похвастаться такими же модельными параметрами. Они также с удовольствием нянчатся с Ратмиром.

«Хочется напечатать, но лучше просто улыбнусь», — призналась девушка.

Поклонники восхитились красотой Решетовой. Многие переживают, что она отдыхает без Тимати. Тем временем стало известно, что модель проводит время на 85-метровой яхте Sunrays Yacht Charter. Стоимость аренды такого судна — 1 000 000 долларов в неделю, а это 73 512 000 рублей, пишет портал People Talk.