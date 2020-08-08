«Ну это слишком»: обнаженная Кристина Асмус блеснула соблазнительными изгибами фигуры

Кристина Асмус не раз признавалась, что к себе относится со всей строгостью. Девушка имеет много комплексов, поэтому порой ничего не ест, чтобы не поправится. Актриса заверяет, что может в один миг догнать по размерам мужа, если даст себе волю. К слову, недавно она объявила о расставании с Гариком Харамовым. Поклонники были так удивлены, что не сразу поверили ее словам. Однако в скором времени они разведутся.

Пока Асмус старается жить прежней жизнью. Она недавно сообщила, что участвует в съемках нового фильма «Джон» с Алексеем Чадовым и Егором Кончаловским. Также не перестает примерять женственные образы. На днях она в леопардовом комбинезоне пришла на работу к Харламову, но заверила, что у нее просто свои дела в офисе Comedy Club. А теперь Кристина взбудоражила поклонников снимком в стиле ню.

В кадре девушка предстала полностью обнаженной. Она сидела в ванной с водой, обняв коленки руками. Актриса продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры. К слову, недавно подобное фото сделала Светлана Лобода, оголившись на отдыхе.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — с иронией написала Асмус.

Она в своей манере подобрала хештеги. Звезда попыталась догадаться, что ей напишут хейтеры. Поклонники восхитились красотой 32-летней актрисы. «Гарик просто обязан выложить такую же», «Зря.. Не стоило», «Ну это слишком», «Прикройте прелести», «Вроде взрослая девочка», «Я этого ждал», — прокомментировали пост подписчики. Многие вспомнили постельные сцены в фильме «Текст», в которых снялась Асмус. Они отметили, что кадр не кажется таким провокационным после этой картины.