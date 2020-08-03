«Нельзя так!»: полностью обнаженная Лобода блеснула соблазнительными изгибами фигуры

Светлана Лобода не скрывает, что любит эпатировать публику. Певица неустанно работает, но после карантина она решила отдохнуть с дочками на Миконосе. Девушка публиковала кадры, на которых то танцевала в мини-платьях с друзьями, то играла с младшей дочкой Тильдой. При удобном случае артистка демонстрировала фигуру в бикини. Поклонники не переставали восхищаться ее безупречными формами.

Лобода регулярно занимается спортом. Она старается держать себя в форме. Не удивительно, что во время второй беременности певица даже танцевала ради съемок клипа. Недавно девушка обескуражила поклонников новым музыкальным роликом на хит Boom Boom. Однако видео оказалось настолько провокационным, что его осыпали дизлайками. Это не расстроило звезду. 3 августа Светлана дала новый повод для обсуждений.

Певица опубликовала фото в стиле ню, сделанное на курорте. 37-летняя девушка позировала полностью обнаженной, сидя на стуле на террасе с видом на побережье. Артистка засветила аппетитную фигуру и соблазнительные изгибы своего тела.

«Унесенная ветром…» — написала звезда.

Поклонники были сражены смелым кадром. Лобода свела с ума мужчин-подписчиков. Одни стали одаривать ее комплиментами, а другие осудили певицу. «Бедные мужики, ей Богу! Каково им смотреть на такие фото», «Детка хочет Boom Boom?», Светлана Сергеевна, вы красивые обои делаете кому-то«, «Одежду унесло ветром?», «Нельзя так!», «Прикройте прелести», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно ее ровесница Наталья Рудова тоже оголилась ради эффектных кадров.