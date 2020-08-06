«Позже все расскажу»: Асмус в леопардовом комбинезоне с рюшами предстала на работе Харламова

Актриса назвала юмориста «пока еще мужем», но отметила, что пришла в офис Comedy Club по своим делам.

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. Актриса оберегала свою семью от нападков хейтеров, поэтому многие не поверили, когда супруги объявили о разводе. После карантина девушка и ее муж Гарик Харламов сообщили, что перестали жить вместе. Вскоре юморист подал документы на развод. По словам друзей, теперь он снимает дом по соседству с экс-возлюбленной, чтобы быть ближе к дочке Анастасии. Он много времени уделят наследнице.

Пока Гарику приписывают новые романы, Асмус с головой ушла в работу. Недавно она стала сниматься в фильме «Джек», который стал дебютной работой в качестве режиссера Алексея Чадова. А позже девушка сообщила, что ближайшие месяцы проведет на море. Пока же она старается завершить все скопившиеся дела. Сначала актриса поделилась снимком, на котором лакомится фруктами во дворе, сидя в кресле. Она предстала в джинсах и джемпере насыщенного голубого цвета.

По неизвестным причинам, звезда рассказала, как в 12 лет выдала чужой рисунок за свой и победила в конкурсе. Она призналась, что ей стыдно. А вечером Кристина отправилась на работу к Харламову. Она переоделась в черное платье в горох с глубоким декольте. В женственном образе она пришла в офис Comedy Club.

«В общем, я приехала на работу к пока еще мужу, в офис Comedy, но по своим делам. У меня сегодня здесь примерка для нового проекта. Позже все расскажу», — поделилась девушка.

Спустя несколько часов Асмус запечатлела себя в необычном наряде. Она облачилась в леопардовый комбинезон по фигуре с рюшами. Девушка также надела пилотку. Поклонники были сражены ее нарядом. Многие сожалели, что звезду не увидел в пикантном наряде сам Харламов, хотя не исключено, что они все-же пересеклись.