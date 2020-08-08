«Бесконечная любовь»: Кристина Асмус предстала в обнимку Чадовым и Кончаловским на фото

Кристина Асмус не скрывает, что любит юмор. Не удивительно, что девушка прожила семь лет с Гариком Харламовым. Но недавно супруги объявили, что расстались. Для поклонников эта новость стала таким шоком, что многие не поверили в то, что влюбленные больше не вместе. Но, по данным СМИ, юморист уже подал на развод. Артистка предпочитает не унывать. Она шутит на тему расставания с мужем и активно участвует в новых проектах.

Недавно Асмус призналась, что снимается в новом фильме. Картина оказалась дебютной режиссерской работой Алексея Чадова. Молодым людям сразу стали приписывать роман. Однако актриса только посмеялась над домыслами фанатов. На днях они оказались в селе Павловская Слобода. В соцсети девушка опубликовала фото со съемок. Кристина предстала в песочных брюках-бананах и черном топе и клетчатой рубашке. Она позировала в обнимку с Алексеем Чадовым, Егором Кончаловским и Артемом Ткаченко.

«Подписи про развод нет. Много людей. Вдаваться в подробности кто это и „А че это вы тут делаете, а?“. Вряд ли будете. Скорее всего пролистнете дальше и зажмете лайк. Но я просто оставлю это здесь. Потрясающий день на съемках фильма „Джон“. Бесконечная любовь и благодарность», — написала она.

На пост звезды отреагировал Чадов. «Взаимно, Кристи», — прокомментировал он пост. Поклонники одарили актрису комплиментами. «Кристина, какие классные партнеры рядом с вами!», «Чей-то Тема такой загорелый. А ты как всегда», «Как всегда, хороша», Жесть, я не узнала ни Кончаловского, ни Чадова«, «В малине», — прокомментировали пост подписчики.