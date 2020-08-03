Кристина Асмус в джинсах с высокой талией предстала на съемках с Алексеем Чадовым

Кристина Асмус последние годы часто оказывается в центре скандалов. Поклонники осознали, что девушка повзрослела, когда она снялась в откровенных постельных сценах в фильме «Текст». А после карантина одной из главных тем для обсуждений стал развод девушки с Гариком Харламовым. Супруги решили развестись после 7 лет совместной жизни. Юморист съехал из дома, но навещает дочку Анастасию.

А вот Асмус с головой ушла в работу. Даже во время самоизоляции она не сидела без дела, снимаясь онлайн в сериале на злободневную тему пандемии. А недавно актриса заинтриговала поклонников, приступив к съемкам в новой картине. Лишь 3 августа она рассекретила проект и поделилась кадрами, на которых разбивается заветная тарелочка на удачу. Речь произнес Алексей Чадов, который выступил сценаристом и режиссером фильма «Джон».

Кристина для такого случая предпочла повседневный лук. Она блеснула фигурой перед коллегами в джинсах с высокой талией, футболке молочного цвета и рубашке пастельного тона. Девушка улыбалась, слушая Чадова, у которого проект стал дебютной режиссерской работой.

«Уже 6 дней подряд мы с потрясающей группой снимаем фильм «Джон». Это полнометражный фильм, режиссерский дебют Алексея Чадова, по его же сценарию. Жанр — драма, боевик», — поделилась артистка.

Ее партнерами также стали Виктор Сухоруков, Егор Кончаловский, Артем Ткаченко, Виталий Кищенко, Джалил Асретов и многие другие известные персоны. Поклонники были рады хорошим новостям. Некоторым показалось, что Асмус очаровала Чадова. «Асмус зачарована Чадовым, видно со стороны…», «Актеры все радостные, бодрые», «Бомбический состав», «Кристина — красотка», — прокомментировали пост подписчики.