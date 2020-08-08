Одно лицо: Ани Лорак в рубашке оверсайз отметилась за завтраком с подросшей дочкой в Греции

Ани Лорак является одной из самых популярных певец в России. Девушка не скрывает, что любит сцену. Ее шоу всегда собирают сотни, а то и тысячи зрителей. 41-летняя артистка воспитывает дочку Софию. В начале 2019 года она развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу. Вскоре после развода девушка стала строить отношения с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но их редко видят вместе в последнее время.

А после карантина Лорак уехала в отпуск. Певица проводит летние дни в Греции, куда также приехали Филипп Киркоров, Тимати, Виктория Боня и другие знаменитости. Девушка успела поиграть в гольф с королем отечественной эстрады. Как известно, Филипп Бедросович крестный папа ее дочки. Каролина ( Настоящее имя певицы, — Прим. ред.) отдыхает вместе с наследницей, которой недавно исполнилось девять лет.

Артистка днем загорает в бикини, а вечерами устраивает прогулки по побережью. Каждый раз она облачается в шорты или легкие костюмы. А 8 августа Лорак решила показать фанатам, как отдыхает. Она поделилась кадрами, сделанными во время завтрака. Певица запечатлела себя в рубашке оверсайз и кепке. Рядом с ней была ее подросшая дочка, представшая в футболке и кепке, как у мамы, только другого цвета. Она показала, что вытирает руки салфеткой. По всей видимости, звезда приучила девочку соблюдать правила гигиены.

Поклонники восхитились трогательными фото, Многие отметили, что София стала еще больше похожа на маму и растет настоящей красавицей.