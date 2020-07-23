«Сила природы»: Навка подловила пятилетнюю дочку в джинсах с вышивкой у 700-летнего дерева

Татьяна Навка весь карантин провела с семьей дома. Спортсменка привыкла к постоянным тренировкам и гастролям, но на этот раз ее ледовые шоу были отменены. Когда режим самоизоляции отменили, она отправилась в путешествие по Золотому кольцу. Артистка кроме того, посетила Карелию, Углич и добралась до Печоры. А перед этим звезда несколько дней провела на море, где купалась и загорала. Печора поразила девушку своей уникальной природой и древней архитектурой.

Надежда смогла посетить Псковско-Печорский монастырь, спуститься в пещеры, где есть древние иконы, и погулять по самому городу. Навка во время поездки предстала в белых джинсах и стильном жакете с вышивкой. Не менее стильно выглядела и ее наследница. Фигуристка запечатлела девочку у векового дуба. Кроха была облачена в модные джинсы с вышивкой в виде цветка, который сочетался по стилю с принтом на нежно-голубом джемпере.

«Этому дереву 700 лет! Именно внутри этого дупла, когда-то даже молились монахи! Совершенно непонятно, как оно с таким большим, даже огромным, дуплом, до сих пор живёт и растет! Но, вот она сила природы!» — поделилась Татьяна.

Поклонники восхитились снимками. Многие в очередной раз отметили, что Надя похожа на маму. «Такая доченька классная», «Вылитая мама», «Чудеса природы. Надюшик слепок папы, просто копия», «Счастливый ребенок», «Вот она, солнышко Наденька», «Солнышко-девочка! Пусть будет счастливая!», «Это точно чудеса природы! Какие прекрасные места», «У вас замечательная дочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Навка после поездки успела побывать на вечеринке, где блеснула в белом платье и потанцевала с Аллой Пугачевой. А также фигуристка посетила музей с Мариной Юдашкиной.