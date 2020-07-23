«Путешественники-паломники»: Навка запечатлела дочку в брюках с рюшами и лавандовом бомбере

Фигуристка поделилась кадрами, как ее пятилетняя дочка побывала в Псковско-Печерском монастыре и приобщилась к церковной культуре.

Татьяна Навка любит путешествовать. Так как из-за пандемии коронавируса ее гастроли с ледовыми шоу были отменены, она решила устроить себе поездку по красивым местам России. Спортсменка объехала несколько городов и сел, которые входят в Золотое кольцо. При этом девушка также успела отдохнуть в Сочи, где позагорала и покупалась, а ее пятилетняя дочка Надежда смогла поиграться с дельфинами.

На этом путешествие Навки не закончилось. Накануне она поделилась снимками, которые сделала в Печоре. Фигуристка прогулялась по городу и заглянула в местные храмы. Девушка предстала в белых джинсах и жакете с вышивкой. Она выглядела современно и стильно. А позже спортсменка показала кадры, на которых ее маленькая дочка с другими участниками тура осматривает старинный Псковско-Печорский монастырь и зажигает свечку.

Надежда предстала в розовых брюках с рюшами и лавандовом бомбере. Наряд в постельных тоннах оттенил легкий загар девочки. Она с любопытством осматривала старинные стены и слушала священнослужителя.

«Наши маленькие путешественники-паломники. На мой взгляд, в историю, культуру, язык, веру необходимо посвящать деток с детства, чтобы в последствии сформировались цельные, сильные и многогранные личности, с богатым внутренним содержанием! А вот такие вот путешествия, местами с игровыми моментами, интерактивами, увлекательными рассказами и мастер-классами один из самых лучших способов это сделать!» — поделилась мнением Татьяна.

Поклонники восхитились тем, как фигуристка воспитывает наследницу. Многие также отметили, что девочка подросла и похорошела на отдыхе. Татьяна продолжайте нас радовать и дальше«, «Все правильно! Дети должны знать свою родину и любить ее», «Маленькие ангелы с большими глазами! Детки под большим впечатлением!», Какая Надя красивая«, «Какие милахи», — прокомментировали пост подписчики.