«Ультрамодно»: Татьяна Навка в жакете оверсайз и белых джинсах впечатлила стилиста

Татьяна Навка еще в июне отправилась в путешествие. Она решила посетить самые красивые места в России, которые входят в Золотое кольцо. Правда недавно фигуристка задержалась в Сочи, где смогла попариться в бане, покупаться в море и увидеть дельфинов вместе с дочкой Надеждой. На курорте она также встретила Маргариту Симоньян. Однако накануне спортсменка снова отправилась в путь. Ее новым местом дислокации стала Печора.

В соцсети Навка поделилась снимками, на которых осматривает город и храмы. Ей довелось даже пройтись по крышам. Спортсменка предстала в белых джинсах прямого кроя и клетчатой рубашке, завязанной на узел. Необычный черный жакет оверсайз, поясная сумка и кеды завершили образ в молодежном стиле.

«Пока ехали, шел дождь, но стоило нам добраться до обители… на небе появилась радуга! К тому же, мы пообщались с митрополитом Тихоном — главой Псковской митрополии, священноархимандритом и игуменом Псково-Печерского монастыря, автором книги «Несвятые Святые», — поделилась звезда. View this post on Instagram A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 22, 2020 at 7:39am PDT

А поклонники восхитились не только красотами монастыря, но и самой Татьяной. Многие отметили, что ей идет такой стиль. Оценила look фигуристки для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Рубаха завязанная на узел, прямого кроя жакет с накладными карманами и вышивкой в сочетании с принтом + поясная сумка и модные кеды. Этот образ завершают классические белые джинсы, которые к любому летнему незаурядному образу будут в пору. Татьяна обыграла их модными деталями и вроде бы обычные классические белые джинсы выглядят в новом образе совершенно динамично, молодежно, органично и ультрамодно. Все гениальное просто! То, как Татьяна повязала рубашку на узел и сочетала с поясной сумкой и жакетом — смотрится игриво, модно, свободно, расковано и в то же время с такой ноткой модности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.