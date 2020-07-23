Татьяна Навка в белом платье-футляре повеселилась на вечеринке с Басковым и Пугачевой

Фигуристка посетила первую светскую вечеринку после карантина. Она танцевала артистами и пообщалась с самой Примадонной.

Татьяна Навка после карантина отправилась в путешествие. Она решила проехать по Золотому кольцу со своей пятилетней дочкой Надеждой. Спортсменка не устояла и несколько дней позагорала в Сочи, где повстречала Маргариту Симоньян. А потом фигуристка добралась до Печоры, где посетила местный старинный монастырь и показала дочке пещеры, где хранятся древние иконы. А 22 июля звезда ледовых шоу успела вернуться в Москву и посетить светскую вечеринку.

В столице прошел грандиозный праздник, который стал первым после карантина. Там собрался поистине звездный состав: Григорий Лепс, Николай Басков, Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой, Марина Юдашкина, Елена Север, а также Максим Галкин и Алла Пугачева. Знаменитости пообщались и потанцевали на вечеринке. Леонид Агутин, Полина Гагарина и другие артисты выступали на сцене. Когда Басков с Агутиным стали петь дуэтом, а Лепс играть в бубен, к сцене подбежала Навка. Она попыталась отдалить микрофон от Николая, который многих оглушил своим вокалом. Фигуристка улыбалась и выглядела счастливой.

Татьяна предстала в белом платье-футляре с золотыми лямками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и позволил показать изящные ноги. Волосы девушка распустила, а также нанесла неброский макияж с акцентом на глаза. А когда Алла Борисовна покидала танцпол, то Навка взяла ее за руку и перекинулась с Примадонной словами. Певица мимолетно улыбнулась, с теплом посмотрев на фигуристку. Вечеринка продлилась до поздней ночи. К слову, Пугачева успела зажечь на танцполе, а потом понежиться в объятиях мужа.