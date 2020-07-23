Сама элегантность: Татьяна Навка в белоснежных кюлотах посетила музей с женой Юдашкина

Татьяна Навка после карантина вернулась к прежней насыщенной жизни. Она успела совершить путешествие по Золотому кольцу со своей пятилетней дочкой Надеждой. Они увидели Карелию и древний монастырь в Печоре. Также фигуристка успела несколько дней отдохнуть на море в Сочи, где загорела и поплавала с дельфинами. А накануне она вернулась в столицу и успела повеселиться в компании Аллы Пугачевой, Николая Баскова и других звезд.

45-летняя Навка восхищает поклонников стройной фигурой. На вечеринке она отметилась в белоснежном платье-футляре. К слову, на празднике была и Марина Юдашкина. На следующий день спортсменка решила выйти в свет с женой модельера. Они в компании подруг посетили Пушкинский музей, где проходит выставка «История ТАТУ». Супруга кутюрье для такого случая облачилась в брючный костюм бежевого цвета.

А вот Татьяна на этот раз предстала в черной футболке с принтом, которая сочеталась с кожаными лоферами и белоснежных брюках-кюлотах. Звезда распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Примечательно, что недавно в кюлотах отметилась и Пугачева, когда встречала в своем замке гостей.

Поклонники восхитились красотой не только 61-летней Марины, но и Навки. «Прекрасно! Наконец-то жизнь возвращается в нормальное русло, и можно ходить в музеи!», «Хорошо вам девочки!!!!», «Марина такая утонченная», «Ой, Таня стильная, одета по-современному», «Какая приятная компания», «Навка похорошела», «Модницы-красавицы», — прокомментировали пост подписчики.