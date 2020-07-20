Все дети в сборе: Лиза Галкина в лимонных шортах и косынке полюбовалась закатом с Гарри и Клавой

В одном из интервью шоумен Максим Галкин объяснил, почему он построил такой большой дом, который визуально напоминает замок. По словам мужа Аллы Пугачевой, благодаря тому, что в их особняке много комнат, они с супругой могут выделить своим гостям по отдельной спальне. Таким образом, у каждого есть личное пространство. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уточнил, что у них с Аллой Борисовной часто гостит Кристина Орбакайте, которая приезжает не одна, а с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой.

К слову, сама певица утверждала, что ее именитая мама души не чает во внучке, и называет ее «своей капелькой». Примадонна не скрывает, что Клавдия по характеру очень похожа на нее саму. Отсюда и такое необычное прозвище «капелька».

Алла Пугачева старается уделять внимание не только шестилетним двойняшкам, но и своей внучке. Как говорит Кристина, Примадонне нравиться вести беседы с ее отпрысками. Помимо дочери, у Орбакайте также есть двое сыновей: 29-летний Никита Пресняков и 22-летний Дени Байсаров.

Со своей восьмилетней племянницей неплохо поладили и Лиза с Гарри. Малыши редко видятся. Так как Клавдия вместе с мамой и папой большую часть времени проводит в Майами. Но это не мешает им играть вместе, когда Кристина привозит дочку в гости к бабушке.

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появилось архивное летнее фото, которое ранее муж Пугачевой публиковал в личном профиле. Перед объективом фотокамеры малышка позировала в лимонных шортах и косынке, отдав предпочтение удобным сандалиям. Вместе с братиком Гарри и Клавдией дочка Аллы Борисовны полюбовалась закатом на террасе загородного особняка в деревне Грязь. А Максиму Галкину, выступившему в качестве автора фото, удалось запечатлеть всех младших отпрысков семьи на одном снимке.