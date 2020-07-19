Мамина кокетка: Лиза Галкина пополнила гардероб джинсами-скинни и модными клетчатыми кюлотами

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина любит устраивать дома импровизированные показы мод и дефиле. Примечательно, что ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале не скрывает: у их наследницы обширный гардероб, которому позавидовали бы и девочки-подростки. Примадонна отечественного шоу-бизнеса не привыкла экономить на нарядах для Лизы. Так, среди нарядов малышки есть не только платья в стиле бэби-долл, но и трендовые джинсы-скинни, в которых дочка Максима Галкина позировала рядом с прачечной. Ко всему прочему, свой летний гардероб кроха пополнила актуальными клетчатыми кюлотами. Малышка старается не отставать от тенденций, а следовать всем веяниям моды ей помогает именитая мама.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, дочка певицы не раз принимала участие в модных дефиле Галины Юдашкиной, представляя на подиуме наряды из авторских детских коллекций дизайнера. Как говорит наследница именитого кутюрье, все ее юные модели готовятся к показу точно также, как и профессиональные манекенщицы, оттачивая шаг и следя за своей осанкой.

В отличие от сестренки-двойняшки, Гарри мало интересуется модой. Сын Максима Галкина любит собирать конструктор, мастерить поделки и смотреть мультфильмы. В новом учебном году малыши пойдут в первый класс. Алла Борисовна рассматривает возможность того, что ее дети будут учиться в школе, а не на дому. Однако ничего определенного на этот счет в интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» Пугачева не сказала.