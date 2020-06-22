«Фасон в обтяжку — это не ее»: Орбакайте не впечатлила стилиста платьем с горизонтальными линиями

49-летняя Кристина Орбакайте не впечатлила имидж-стилиста Ольгу Линцову выбором повседневного образа. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды разобрала дневной аутфит поп-дивы, указав на допущенные артисткой огрехи. В первую очередь, стилист посоветовала знаменитости избавиться от нарядов подобного невнятного кроя. Ошиблась наследница Аллы Пугачевой и с обувью.

По словам Линцовой, певице стоило обратить внимание на более светлую цветовую гамму, больше подходящую ее внешности и колориту. А вот такая мрачная палитра, как считает имидж-стилист, едва ли может украсить яркую блондинку с почти фарфоровым оттенком кожи. Не понравился нашему эксперту и фасон платья Кристины с облегающим силуэтом и «абсолютно непонятными принтом в виде горизонтальных линий», который визуально «резал» ее фигуру в самых странных местах.

«Мне не очень нравится, какое платье выбрала Кристина. Опять-таки черный цвет не особо подходит внешности нашей героини. Ко всему прочему, фасон в обтяжку — это не ее. Более гармонично, на мой взгляд, смотрелось бы платье в стиле оверсайз, чуть свободные, но не облегающее фигуру. Принт в виде горизонтальных линий делает акценты в самых непонятных местах. И обувь певица выбрала не совсем удачную. Все как-то неразборчиво», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.