«Улыбчивая малышка»: Лера Кудрявцева показала яркие моменты с дочкой из отпуска

Ведущая шоу «Секрет на миллион» умилила поклонников новым роликом. Оказалось, что ее наследница получает удовольствие от плавания и обзавелась друзьями на пляже.

Лера Кудрявцева последний раз была в отпуске в марте. Тогда вместе с мамой она провела неделю в Дубае. Блондинка даже не подозревала, что следующие три месяца ей придется коротать время дома в самоизоляции. Ей приходилось ездить на работу, а дома ее ждали хлопоты, плита и родные. Не удивительно, что при первой возможности телеведущая уехала из Москвы. Она отправилась отдыхать в Адлер с годовалой дочкой Марией.

Последние несколько дней Кудрявцева делилась снимками, на которых то ужинала с подругами, то посещала врачей, то гуляла с наследницей. Первое время компанию ей составляла Анфиса Чехова с сыном Соломоном. А потом на смену ей приехал Андрей Разыграев, с котором блондинка дружит много лет. Однако все внимание Леры все же сосредоточено на дочке. Она учит ее плавать, гуляет с крохой и позволяет малышке кататься на самокате.

К концу отдыха ведущая «Секрета на миллион» решила показать трогательный ролик. Она собрала все самые яркие моменты отпуска. На кадрах Маша смеется, играя с мамой в воде, а также гуляет с ней на курорте в стильных образах. Как оказалось, на пляже у девочки даже появились друзья. Звезда показала, как ее наследница играет в песке с маленьким мальчиком. Сама Кудрявцева предстала на видео в купальнике. Она также показала, как загорала с Разыграевым.

Поклонники были тронуты увиденным роликом. «Сколько счастья», «Какая у вас девочка чудесная», «Лапочка дочка», «Я расплакалась. Пусть у Вас всегда все будет хорошо!!!», «До мурашек. Улыбчивая малышка», «Красавица-доченька! Лера, ее так хочется видеть на обложке шоколадки!» — прокомментировали пост подписчики.