«Мама!»: Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочка в ярком купальнике учится плавать

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит путешествовать. После почти трех месяцев карантина телеведущая устроила себе отпуск. Она уехала в Адлер с годовалой дочкой Марией. Компанию блондинке на отдыхе также составляет ее сын Жан с супругой и маленьким наследником Львом. Звезда эфиров старается не только делать оздоровительные процедуры, но также нянчиться с дочкой и внуком. В свободное время сначала девушка устраивала посиделки с Анфисой Чеховой, а теперь к ней приехал друг — Андрей Разыграев.

К слову, у наследницы Леры уже появилась армия поклонников. Девочка растет не только смышленой, но и красивой. На курорте Маша полюбила кататься на самокате. Также каждый день она предстает в новых нарядах от платьев до шорт. Как оказалось, и купальников у девочки много. Еще недавно она позировала на пляже в полосатом наряде для купания. А теперь Кудрявцева запечатлела девочку в купальнике цвета фуксия и с надувными нарукавниками.

Телеведущая стала учить ребенка плавать в бассейне. Кроха пыталась следовать ее указаниям.

«Сама прыгай со ступенечки, Давай! Раз, два, раз, два, поплыли! Молодец! Ножками давай!» — командовала Лера. «Мама!» — отреагировала на ее слова малышка.

Трогательные кадры разместил в соцсети супруг звезды Игорь Макаров. Хоккеист не поехал с ней в отпуск, но возлюбленная присылает ему видеоролики. Поклонники восхитились семейной идиллией. Дочка Кудрявцевой поразила их своими способностями и обаянием. К слову, телеведущая тоже взяла с собой чемодан купальников.