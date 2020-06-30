В одном стиле: Кудрявцева оделась с годовалой дочкой в черные платья оверсайз на отдыхе

Лера Кудрявцева после почти трех месяцев карантина уехала в отпуск. Девушка не скрывает, что часто стрессует. Даже во время самоизоляции ей приходилось работать, принимая участие в съемках. По этой причине она восстанавливалась в Адлере, где посещала оздоровительные процедуры в санатории, а вечерами коротала время с друзьями и гуляла с годовалой дочкой Марией. А вот супруг звезды — Игорь Макаров — предпочел остаться в Москве.

У наследницы Леры уже появилась своя армия поклонников. Девочка растет не по дням, а по часам. Раньше телеведущая водила ее на развивающие занятия. Теперь она сама занимается с девочкой. Ко всему прочему, блондинка стала учить малышку плавать в бассейне. При этом Кудрявцева привезла с собой чемодан нарядов и купальников. Ее дочка тоже растет модницей. Мама выбирает для нее игривые юбки и яркие платья.

А накануне телеведущая отправилась на прогулку с наследницей. Она облачилась в черное платье оверсайз с принтом. Такой же наряд звезда подобрала Маше. У крохи также были крохотные белые ботинки на ножках. Так как в девочки отрастают волосы, мама делает ей хвостики.

Образы в стиле family look очаровали подписчиков знаменитости. Напомним, что ранее Кудрявцева также наряжала малышку в юбку-солнце и стильные шорты. Не удивительно, что на пляже у дочки телеведущей появились друзья. Она стала играть в песке к концу отпуска со своим ровесником.