Две модницы: Кудрявцева для удачного фотокадра с дочкой подобрала юбку цвета фломастеров

Лера Кудрявцева в настоящий момент наслаждается отдыхом в Адлере. На южное побережье звезда приехала в компании с годовалой дочкой Машенькой. Здесь телеведущая успела похорошеть и постройнеть, что быстро заметили ее поклонники.
Обнародованный отпускной кадр в ярком пляжном халате, не скрывающим стройные ноги 49-летней журналистки, прокомментировал ее 32-летний муж хоккеист Игорь Макаров. В комментариях Instagram спортсмен нежно назвал ее «лучшей».
Вдохновленная своим молодым супругом журналистка продолжила фотосессию. На сей раз Лера выбрала трендовое сочетание из свободного розового топа и ярко-салатовой юбки. Само по себе такой дуэт оттенков в нынешнем сезоне считается ультрамодным. Кроме того, флуоресцентные тона, которые также называют цветом фломастера, вновь вернулись в моду и также стали суперактуальными этим летом. Об этом мы писали ранее.
«Нежные принцессы», «Какие же красивые девочки!», «Лера необычайно хороша», «Машенька – большеглазое чудо, прелесть девочка», — прокомментировали фотосессию звезды фолловеры.