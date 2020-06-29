Две модницы: Кудрявцева для удачного фотокадра с дочкой подобрала юбку цвета фломастеров

Лера Кудрявцева в настоящий момент наслаждается отдыхом в Адлере. На южное побережье звезда приехала в компании с годовалой дочкой Машенькой. Здесь телеведущая успела похорошеть и постройнеть, что быстро заметили ее поклонники.

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Обнародованный отпускной кадр в ярком пляжном халате, не скрывающим стройные ноги 49-летней журналистки, прокомментировал ее 32-летний муж хоккеист Игорь Макаров. В комментариях Instagram спортсмен нежно назвал ее «лучшей».

Вдохновленная своим молодым супругом журналистка продолжила фотосессию. На сей раз Лера выбрала трендовое сочетание из свободного розового топа и ярко-салатовой юбки. Само по себе такой дуэт оттенков в нынешнем сезоне считается ультрамодным. Кроме того, флуоресцентные тона, которые также называют цветом фломастера, вновь вернулись в моду и также стали суперактуальными этим летом. Об этом мы писали ранее.