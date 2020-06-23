«Какая идиллия»: Анфиса Чехова показала, как Кудрявцева выглядит без фотошопа в купальнике

Лера Кудрявцева после почти трехмесячного карантина устроила отпуск. На минувших выходных телеведущая уехала из Москвы вместе с годовалой дочкой. Так как границы между странами еще не открыты, она предпочла отдохнуть на отечественном курорте в Адлере. Блондинка вспомнила, как сама отдыхала там в детстве, поэтому решила показать это побережье и своей наследнице. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал.

Примечательно, что следом за Лерой в Краснодарском крае предпочла отдохнуть и Анфиса Чехова. Она отменила все планы на неделю и примчалась на Черное море. Конечно, телеведущая встретилась со своей коллегой, так как они поселились в одном отеле. В первый день девушки устроили совместный ужин с вином. Анфисе так понравилась дочка подруги Маша, что она тоже захотела второго ребенка. Пока у нее подрастает лишь сын Соломон.

А на следующий день они снова столкнулись вечером уже у бассейна. Кудрявцева только проведала дочку, которая играла в комнате для детей, и решила порелаксировать после массажа. Чехова запечатлела подругу на шезлонге. Лера выбрала закрытый купальнике с белым верхом и бретельками, украшенными жемчугом. Она успела немного загореть. В кадр попали ее стройные ноги. Подруги вместе насладились хорошей погодой.

«Какая идиллия у нас тут на лежачке», — сказала Анфиса.

Напомним, что полгода назад Кудрявцева удалила силиконовую грудь. Теперь она привыкает жизнь с маленьким размером бюста. А так как Чехова не обрабатывала кадры в фотошопе, то поклонники увидели природную красоту телеведущей. Они остались в восторге от того, как она выглядит в 49 лет.