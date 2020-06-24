«Какая сочная Агата»: Муцениеце в алом мини-бикини блеснула манящей фигурой

Агата Муцениеце вышла из карантина не только отдохнувшей, но и свободной девушкой. Актриса развелась со своим мужем Павлом Прилучным после 9 лет отношений. В феврале стало известно, что они больше не живут вместе, а позже артист устроил скандал, выгнав жену с детьми из своего дома. После этого Агата предпочитает жить только в своей квартире, а сын Тимофей и дочка Мия иногда гостят у отца. Девушка не скрывает, что еще любит звезду «Мажора», но все же хочет попробовать найти новую любовь.

После развода Агата возобновила утренние пробежки. Также дети не дают ей скучать, придумывая новые игры. Однако 24 июня после парада Победы актриса не только погуляла с наследниками, но и вывезла их за город. Она открыла пляжный сезон, загорая у бассейна. Девушка запечатлела себя в алом бикини с необычным верхом. Муцениеце позировала без макияжа, демонстрируя роскошную грудь и идеальный пресс.

«Не бывает много фоток в купальнике», — заявила она.

Поклонники поразились тому, как выглядит мама двоих детей. Многие отметили, что 31-летняя актриса может дать форму моделям. «Худенькая, хорошенькая! На вид 25», «Чтобы он понял, кого потерял», «Агата, вы шикарна, позитивная», «Божественная красотка», «Какая сочная Агата», «Ну прям крутая!», «Нельзя быть такой», «Агат, вы такая худенькая. Тоже такую фигуру хочу», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что также летние дни проводит в купальнике Ксения Бородина. Она уехала с семьей в Сочи. Нежится на солнце и Лера Кудрявцева, отдыхающая с дочкой в Адлере.