Жестко: Агата Муцениеце запретила фанатам Павла Прилучного упоминать ее имя

Спорить с актрисой они не стали и согласились на все ее требования.

Агата Муцениеце переживает не самое простое время: ее семья с Павлом Прилучным развалилась, суд официально развел супругов и разделил имущество. О своей новой жизни она пока старается не говорить, пытаясь свыкнуться с новой действительностью.

А тут новая неприятность: фан-аккаунт Павла Прилучного опубликовал видео, на котором Агата предстала не в самом лучшем свете. Это до глубины души возмутило Муцениеце, и она решилась жестко пресечь подобные выходки.

Она потребовала не только удалить ролик, но и впредь не связывать ее имя с именем звезды «Мажора». Стоит отметить, что администратор группы среагировала оперативно, она предпочла принести всем свои извинения и удалила ролик.

Девушка отметила, что просит прощения «за некорректное видео, порочащее честь и достоинство матери детей Павла — Агаты Муцениеце». И пообещала, что в будущем в группе будут тактично относиться к взаимоотношениям актеров, пишет сайт «Актуальные новости».

Получив извинения Агата сменила гнев на милость и простила провинившихся.

«Я рада, что мы разрешили этот острый вопрос, и очень надеюсь, что вы больше не будете упоминать меня и мое имя. Прошу уже не в первый раз», — написала 31-летняя Агата в личном блоге.

Ранее сообщалось, что развод пары состоялся 15 июня. По решению суда Павлу достался загородный дом, а Агате — квартира в Москве и иномарка, пишет сайт argumenti.ru.