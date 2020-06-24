Идеальная мама: Агата Муцениеце в клетчатом платье миди прогулялась с детьми Прилучного

Агата Муцениеце недавно пережила развод с Павлом Прилучным. Супруги расстались после 9 лет отношений. Сначала казалось, что назревает скандал. Актер выставил жену с детьми из дома, который они вместе купили. Но девушка не стала на него злиться. Позже выяснилось, у звезды сериала «Мажор» бывают приступы гнева и ранее супруга с ними мирилась. Теперь Агата живет в своей квартире с дочкой Мией и сыном Тимофеем. А Прилучный время от времени забирает наследников к себе в гости или берет их на гастроли.

Так, недавно Павел свозил детей в Санкт-Петербург. Теперь малыши снова находятся с мамой. Агата заверяет, что ей не в тягость заботиться о наследниках. Ко всему прочему, она стала усердно заниматься спортом, поэтому почти каждый ее день начинается с пробежки. 24 июня Муцениеце насладилась парадом Победы из окна, так как вертолеты и самолеты пролетали совсем рядом с домом. Ее дети с восхищением наблюдали за военной авиацией.

А потом актриса повела малышей на прогулку. Она облачилась в клетчатое платье миди на пуговицах и босоножки. Волосы девушка собрала в хвост. Тимофей и Мия были в шортах и футболках. В районе, где живет звезда, хотят спилить березовую аллею, но жители выступают против этой идеи. Артистка тоже встала на защиту природы. Она с детьми сделала фото на фоне одного из плакатов. Поклонники восхитились отзывчивостью Агаты. Многие также отметили, что она выглядит как идеальная мама в своем ярком платье.

К слову, позже актриса вместе с детьми уехала за город. Они решили провести праздничный день у бассейна, загорая и купаясь.