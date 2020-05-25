«Любимые! Очень тронута»: Киркоров с Аллой-Викторией и Мартином поздравил Орбакайте с 49-летием

Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова дала понять, что ее растрогали слова поп-короля сцены. Бывший муж Аллы Пугачевой и после расставания с певицей сохранил дружеские отношения со своей бывшей падчерицей. Бывая в Майами, Филипп Киркоров старается найти время на то, чтобы повидаться с Кристиной Орбакайте. Сама певица вместе с супругом и восьмилетней дочерью Клавдией обосновалась в Штатах.

Ранее поп-исполнительница посетовала на то, что введенный режим самоизоляции нарушил все их планы. Так, Кристина не смогла прилететь в Москву, чтобы поздравить маму с 71-летием. В мае свои дни рождения отпраздновали сыновья артистки: Дени Байсарову исполнилось 22 года, а Никите Преснякову — 29 лет.

25 мая свой день рождения отмечает Орбакайте. С 49-летием одним из первых именинницу поздравил Филипп Бедросович. Поп-король вместе со своими детьми — дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином — снял видеоролик. Так, артист пожелал супруге Михаила Земцова крепкого здоровья и счастья, подметив, что он дорожит их дружбой. Филипп Киркоров уточнил, что с нетерпением ждет того момента, когда они все вместе соберутся за одним столом.

«Будь свободна в мыслях и действиях, богата душой, любима сердцем, согрета лучами любви и безумно счастлива в крепких объятиях!» — добавил певец. «Спасибо, любимые! Очень тронута», — уточнила именинница.

В одном из интервью супруг примадонны отечественной эстрады шоумен Максим Галкин признался, что они относятся к Филиппу Киркорову, как к чему-то святому для их семьи. Телеведущий подметил, что никогда не ревновал возлюбленную к ее бывшему мужу. Поп-король часто бывает в гостях у Аллы Борисовны, и к этому, как говорит Максим, он успел привыкнуть.