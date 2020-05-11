«Помню, наши дети вместе справляли дни рождения»: 52-летняя Стриженова обратилась к Орбакайте

Кристина Орбакайте не стала скрывать от поклонников: ее расстроил тот факт, что самоизоляция разрушила ее планы на весну. Поп-исполнительница не смогла лично поздравить маму с 71-летием. Без праздника остался и сын артистки от бизнесмена Руслана Байсарова — Дени. 10 мая внуку Примадонны исполнилось 22 года. В ближайшее время свои дни рождения отпразднуют старший сын певицы Никита Пресняков и сама Кристина.

По словам певицы, она самоизолировалась вслед за сыновьями. Никита, к примеру, вместе с супругой Аленой Красновой уехал за город. Музыкант поселился на бывшей даче своей именитой бабушки на Истре. Не скучает на карантине и Дени Байсаров. Юноша побрился налысо, избавившись от белокурых локонов. Весь процесс он снял на видеокамеру.

С днем рождения младшего из сыновей Кристины Орбакайте вслед за Игорем Николаевым поздравила и 52-летняя Екатерина Стриженова. К слову, муж Юлии Проскуряковой отметил, что Дени — не только симпатичный молодой человек, но и еще очень умный. Композитор считает, что Орбакайте вполне может гордится сыном. Певцу вторит и супруга Александра Стриженова. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале обратилась к артистке, поддавшись ностальгическому настроению.