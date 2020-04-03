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На изоляции: старший сын Орбакайте уехал на дачу, а младшей — побрился налысо

21-летний Дени Байсаров сменил имидж, избавившись от белокурых локонов.

На изоляции: старший сын Орбакайте уехал на дачу, а младшей — побрился налысо
Кристина Орбакайте с сыном Дени (Фото: Globallookpress.com)

Кристина Орбакайте не стала устраивать пышную вечеринку по случаю дня рождения Клавдии в условиях самоизоляции. Еще 30 марта внучка Примадонны отечественного шоу-бизнеса отметила свое восьмилетие. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова заказала для именинницы торт с бабочками из съедобной мастики. Однако от гостей семейству пришлось отказаться. День рождения Клава отпраздновала в узком кругу — с мамой и папой.

Певец Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой
Никита Пресняков вывез супругу Алену Краснову за город (Фото: Instagram.com/npresnyakov)

Правила самоизоляции соблюдает и старший сын Кристины — 28-летний Никита Пресняков. Солист группы Multiverse вывез 23-летнюю супругу за город. Пара обосновалась на бывшей даче Аллы Борисовны. Сама Примадонна давно не наведывалась в особняк на Истре. 70-летняя Пугачева говорила о том, что за ее домом приглядывает Никита. Звездная бабушка Преснякова поселилась в подмосковной деревне Грязь вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

Сын Орбакайте Дени Байсаров побрил голову налысо
Дени Байсаров избавился от белокурых локонов (Фото: Instagram.com/dennyartview)
Сын певицы Кристины Орбакайте - Дени Байсаров
Младший сын Орбакайте показал новую прическу, побрившись налысо (Фото: Instagram.com/dennyartview)

Пока старший внук Орбакайте коротает дни на даче, его брат Дени экспериментирует с внешностью. На самоизоляции юноша решил избавиться от белокурых локонов, побрив голову налысо. В Instagram сын Орбакайте поделился свежими кадрами, продемонстрировав новую прическу.

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