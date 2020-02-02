«Папа может»: зять Пугачевой приготовил для Орбакайте и семилетней Клавы яичницу

Дочка певицы следила за тем, какие ингредиенты в свое фирменное блюдо добавлял Михаил Земцов.

Супруг Кристины Орбакайте приготовил для возлюбленной и семилетней дочки Клавы яичницу. Внучка Примадонны отечественной эстрады следила за тем, какие ингредиенты в свое фирменное блюдо добавлял Михаил Земцов. В это время 48-летняя певица снимала все происходящее на камеру смартфона. Позже в Stories старшая дочка Аллы Борисовны опубликовала отчётные кадры.

«Папа может!» — отметила Кристина, похвалив мужа.

Вместе с Михаилом певица побывала на вечеринке Игоря Николаева в Майами. Свои уикенды бизнесмен посвящает отдыху с семьей. В такие моменты Земцов ухаживает за Кристиной: готовит для нее завтраки.

«С сыром и помидорами», — добавила Клава, помогая отцу на кухне.

Внучка Примадонны увлекается балетом и учит испанский язык. При этом девочка много времени проводит с мамой и папой.

«А вот и наш завтрак», — уточнила певица.

Помимо яичницы Орбакайте также полакомилась авокадо и хлебом с отрубями.