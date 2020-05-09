«У вас ее глаза»: Ирина Шейк поделилась редком фото своей бабушки, пережившей войну

Ирина Шейк уже много лет живет в США. Время от времени модель приезжает на родину. Несколько лет назад она побывала у своей бабушки в Башкирии. Тогда супермодель без стеснения публиковала фото из курятника. Но с появлением дочери Леи девушка редко покидает Нью-Йорк. В последнее время она часто публикует архивные фото, на которых позирует в Геленджике в юности. А 9 мая девушка почтила память своей бабушки Галии Гайнисламовны Шайхлисламовой.

Женщина служила в разведке на 3-м Украинском фронте, а победу встретила в Австрии. Долгое время бабушка Шейк работала на элеваторе. В 2013 году она ушла из жизни в возрасте 89 лет. В соцсети модель поделилась снимком своей родственницы. В кадре Галия запечатлена в военной форме и с орденами на груди.

«С Днем Победы», — лаконично поздравила всех Ирина.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие похвалили модель за то, что она не забывает о близких и чтит их память. «Помним, бабушку», «Ничто не забыто, никто не забыт!», «У вас ее глаза», «Вы потрясающая, с праздником», «Гены, у вас потрясающая бабушка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что уже длительное время у Шейк гостит ее мама Ольга. она помогает модели воспитывать свою внучку Лею. К слову, у девушки также есть сестра Татьяна, которая живет с мужем и детьми в Краснодаре.