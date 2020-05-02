Пресс на зависть: Ани Лорак вслед за Шейк продемонстрировала фигуру в велосипедках и топе-бра

Ани Лорак обычно не сидит на одном месте. Певица много путешествует и дает концерты. Но этой весной жизнь большинства звезд изменилась. Из-за пандемии коронавируса артисты вынуждены сидеть дома. Так и исполнительница хита «Солнце» теперь больше времени проводит с семьей. После развода с мужем на ее плечи легки основные заботы о восьмилетней дочери Софии.

Иногда Лорак все-же нарушает карантин. На днях она побывала на празднике в особняке Филиппа Киркорова, который отмечал 53-летие. Король российской эстрады является крестным оцтом ее дочери. Как оказалось, София каждые выходные бывает в гостях у Киркорова и играет с его детьми. А вот Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) в свободное время устраивает себе тренировки. В 41 год она может похвастаться точеной фигурой.

На новом фото Лорак запечатлела себя на фоне тренажеров. Она предстала в велосипедках и топе-бра. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и идеальный пресс. К слову, недавно отметилась в велосипедках и модель Ирина Шейк, которая живет в Нью-Йорке. Девушка запечатлела себя в гардеробной. Также не побоялась облачиться в велосипедки Ляйсан Утяшева. Экс-гимнастка тоже тренируется в своем доме.

Поклонники восхитились фигурой Лорак. Многие отметили, что после развода она стала выглядеть еще привлекательнее. Напомним, что артистка уже не одинока. Она встречается с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.