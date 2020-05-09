Моменты счастья: трехлетняя дочь Ирины Шейк в изумрудной куртке покатала маму в коляске

Ирина Шейк уже почти год живет без Брэдли Купера. Влюбленные расстались друзьями. Модель поддерживает общение с актером, но не подпускает его слишком близко. Похоже, что только ради трехлетней дочери Леи она идет на такие жертвы, так признавалась, что обычно рвет все связи с теми, с кем у нее не сложились отношения. На помощь к девушке приехала ее мама Ольга. Тем ни менее, в феврале за девочкой приглядывал актер, пока звезда подиумов находилась на Неделях моды в Европе.

Но вот уже больше месяца Шейк находится дома. В апреле она почти не появлялась на публике. Модель лишь пару раз видели в компании галериста Вито Шнабеля. Молодым людям уже приписывают роман. Но с недавних пор девушка возобновила прогулки с дочкой. На днях папарацци подловили Ирину, когда она развлекалась с наследницей на улице. Они поменялись местами, поэтому Лея катила коляску, в которой сидела ее мама.

Шейк вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля. Она предстала в спортивном костюме кремового цвета, поверх коротого надела песочный тренч. Массивные ботинки и солнцезащитные очки дополнили образ. С собой у звезды была маска, но она решила от нее избавиться. Лея предстала в платье и изумрудной куртке. Они с мамой с радостью покормили голубей. Когда пошел дождь, модель направилась с малышкой домой. При этом девочка держала в руках небольшой зонтик.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Они отмечают, что девочка с каждым годом все больше становится похожа на маму. Правда у малышки светлые волосы.