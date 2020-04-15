«В Геленджике!»: Ирина Шейк в джинсах и кроп-топе позировала в 14 лет для фото

Ирина Шейк с юных лет работает моделью. Она достигла мировой известности и теперь дружит со многими модельерами, а также фотографами. Модель давно живет в США. После расставания с Брэдли Купером она сама воспитывает дочь Лею. На помощь ей в прошлом году приехала мама Ольга Шайхлисламова. Отец девушки был шахтером и умер, когда ей было всего 14 лет. Также у девушки есть сестра Татьяна, которая с мужем живет в Краснодаре.

Шейк давно не была в России. Несколько лет назад она погостила у бабушки в Башкирии. По всей видимости, звезда соскучилась по родине. Она опубликовала архивное фото, на котором запечатлена в 14 лет. В кадре она позирует на улице в желтом кроп-топе и белых джинсах клеш. Наряд позволил ей открыть загорелый живот. Тогда Ирина носила стрижку по плечи и челку. А вот ее лицо почти не изменилось.

Некоторые поклонники сразу узнали, где был сделан снимок. Многие восхитились внешностью модели. «Как приятно видеть Геленджик», «Аааа, у меня был точно такой же топ!», «Вот у кого реально свои губы пухлые от природы», «Санаторий «Буревестник», «Всегда красивая», «Никогда не могла подумать, что вы были когда-то в Геленджике! Огонь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что уже год Шейк живет в Нью-Йорке. Часто девушку видят во время прогулки с дочкой. Но в период пандемии коронавируса модель редко появляется в публичных местах. Накануне ее заметили в камуфляжном комбинезоне и бомбере. Лицо она прикрыла маской цвета хаки. Ходят слухи, что девушка встречается с экс-бойфрендом Хайди Клум — арт-дилером Вито Шнабелем. Ранее модель заметили вместе с мамой в его машине.