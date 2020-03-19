«Наша семья стала больше»: сестра Ирины Шейк родила дочку

Ирина Шейк давно живет в Нью-Йорке. Однако иногда она приезжает в Россию и навещает родных. В 2018 году модель гордо позировала в курятнике своей бабушки в Башкирии. А вот мама Ольга Шайхлисламова уже почти год живет с дочкой. Как только девушка рассталась с Брэдли Купером, родительница приехала, чтобы помочь ей воспитывать внучку Лею. Мало кто знает, что у Шейк есть старшая сестра Татьяна. 19 марта в ее семье произошло радостное событие.

Девушка снова стала мамой. Она поделилась первым фото из роддома. В кадре Татьяна запечатлена с мужем и новорожденной девочкой, которая родилась с весом 4 кг 775 грамм при росте 60 см. «Сегодня наша семья стала больше», — отметила она. К слову, родители нарекли наследницу необычным именем — Эмилия. Ребенок стал для девушки третьим: у нее подрастают дочка Ирина и сын Максим.

Поклонники принялись поздравлять пару с радостным событием. «Эмили!!! Так рада за тебя и вас моя хорошая», «Вот это да, 4700. Растите здоровыми», «Как красиво — Эмили….. прям Кларк», «Танечка, вы чудесно выглядите. Сначала я подумала, что это ваша дочь с сестренкой», «Какое счастье! Трое деток», «Моделью будет!» — прокомментировали пост подписчики. Ирина Шейк предпочла лишь оставить эмоджи в виде сердца. По всей видимости, она поздравила сестру лично.

Татьяна носит фамилию мужа — Петенкова. Она разводит породистых собак. Проживает девушка со своей семьей в Краснодаре. О своей знаменитой сестре она не забывает и каждый год трогательно поздравляет ее с днем рождения.