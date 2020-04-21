Карантин с семьей: Асмус призналась, что целый месяц провела в изоляции

За это время актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» успела отпраздновать день рождения и сменить имидж.

Представители отечественного шоу-бизнеса и кино призывают поклонников не впадать в уныние на карантине. Так, в недавнем интервью супруга 82-летнего Андрея Кончаловского подметила, что у нее появилась уникальная возможность отоспаться. При этом телеведущая уточнила, что на домашней изоляции очень важно не поддаться тотальному состоянию спячки. Для этого Юлия Высоцкая старается планировать каждый свой день, придумывая себе новые и новые занятия.

А вот Юлия Пересильд вместе с дочерьми решила уехать за город. Актриса проводит карантин на даче. По словам знаменитости, днем она позволяет себе прогуляться по садовому участку и подышать свежем воздухом, а вечерами Юлия смотрит новые серии сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.

В Stories возлюбленная шоумена Гарика Харламова призналась, что вот уже месяц она находится на изоляции вместе с семьей. За это время актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» успела отпраздновать 32-летие. Кристина Асмус не стала приглашать гостей на вечеринку. Вместо этого именинница приготовила сюрприз для поклонников, устроив прямой эфир. При этом в Сеть актриса вышла с двадцатиминутным опозданием, сославшись на технические неполадки.

Ко всему прочему, Асмус поэкспериментировала с имиджем. Кристина избавилась от длинных локонов, сделав модную стрижку. По словам актрисы, она довольна своим преображением. И в ближайшее время ей вряд ли в голову придет мысль начать отращивать волосы.