«В ход пошли семечки»: Пересильд гуляет по дачному саду в резиновых сапогах

Актриса призналась, что вот уже месяц и четыре дня как она ограничила все контакты с внешним миром.

35-летняя Юлия Пересильд рассекретила, чем она занимается на карантине. Знаменитость решила на время уехать за город вместе с дочерьми. Так, по дачному участку актриса ходит в резиновых сапогах, укороченном клетчатом пальто и джинсах прямого кроя. Компанию артистке на прогулках составляет любимец семьи. По словам Юлии, она вот уже месяц и четыре дня как ограничила все контакты с внешним миром. Практически все время Пересильд проводит дома, но иногда все-таки позволяет себе посидеть на лавочке и подышать свежим воздухом, не покидая при этом территорию участка.

«Карантин — дело тонкое! В ход пошли семечки, табуреточка, сапожки резиновые! Хочется петь и танцевать», — добавила актриса.

По словам Юлии, в борьбе с бездельем она составляет планы на неделю вперед. При этом знаменитость подметила, что вряд ли успеет воплотить все задуманное в жизнь. Вечером Пересильд собирается развлечь себя просмотром очередной серии сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Актриса призналась, что иногда поддается хандре. Правда, это абсолютно не в характере Юлии — тратить драгоценное время на переживания.