«Просто кайфую»: Асмус пришла в восторг от новой короткой стрижки

31-летняя Кристина Асмус в условиях самоизоляции вышла на связь с поклонниками. Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» обратилась к верным почитателям в Stories. Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова не стала скрывать, что пришла в восторг от новой стрижки. Так знаменитость решила избавиться от длинных локонов. По словам актрисы, сейчас она не может представить, как жила раньше без коротких волос. Асмус довольна изменениями в имидже. Возлюбленная шоумена подметила, что в ближайшее время ей вряд ли придет в голову мысль начать отращивать волосы.

«Просто кайфую, не знаю… как я жила без таких волос!! Кажется, что к длинным локонам я не вернусь уже никогда. Мне очень-очень нравится!!» — отметила актриса.

Напомним, что вместе с мужем Кристина Асмус воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. Еще до карантина актриса успела съездить в отпуск. Возлюбленная Гарика Харламова с наследницей отдохнули на Мальдивах. Однако сейчас в условиях пандемии ни о каких поездках не может быть и речи. Сидя на карантине, Кристина с дочкой устраивают дома кинопросмотры с попкорном. По словам Асмус, она пока еще не решила, отдавать ли наследницу в первый класс с началом учебного года. Анастасия не только увлекается гимнастикой и посещает каток, она также ходит в подготовительные классы. При всем при этом Кристина заверила, что она не планирует растить своего ребенка как вундеркинда.