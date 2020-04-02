Ирина Шейк вместе с мамой переехала в апартаменты к экс-бойфренду Эмбер Херд

Ирина Шейк почти год назад рассталась с Брэдли Купером. Даже ради дочери Леи пара решила не сохранять свой гражданский брак. Модель перебралась жить в Нью-Йорк. К ней из России приехала мама Ольга Шайхлисламова, чтобы помогать приглядывать за внучкой.

Лишь недавно русская красавица возобновила общение с бывшим бойфрендом. Она также не препятствует его общению с дочерью. Когда звезда подиумов находится в командировках, за девочкой приглядывает Купер.

После возвращения из Европы Шейк долгое время не появлялась на публике. Она соблюдала карантин, но на днях девушку заметили на улице. Модель прогуливалась не с дочкой, а с мужчиной. Как выяснилось, компанию ей составлял экс-бойфренд Хайди Клум — арт-дилер Вито Шнабель. Девушка была без макияжа, но вот маску надеть она не забыла. При этом Ирина не соблюдала дистанцию, что означало, что они живут вместе.

Вскоре этот факт подтвердился. Папарацци запечатлели, как девушка в дутом пуховике, розовом джемпере и спортивных штанах направляется к машине Шнабеля вместе с мамой, облаченной в небесно-голубой свитер и джинсы. Мужчина ждал их в машине, припаркованной у черного входа в его дом. Они уехали все вместе.

Позже модель вернулась домой к новому избраннику после романтичной прогулки. Она была в элегантной блузке и классическом пальто. Волосы девушка собрала в высокий пучок и сделала легкий макияж. Ирина была недовольна, когда заметила прессу.

«Вито всегда был заинтересован в Ирине. Он очень общительный, любит выходить в свет и развлекаться», — цитирует свой источник Us Weekly. Отмечается, что галерист познакомился с русской моделью несколько лет назад. Ранее он три года встречался с Хайди Клум, пока модель с ним не рассталась из-за измен. Также у него были отношения с такими знаменитостями, как Деми Мур, Эмбер Херд и Лив Тайлер.