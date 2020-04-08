«В курсе трендов»: Шейк подчеркнула загорелые ноги эффектными шортами с высокой талией

Ирина Шейк в марте побывала в Европе. Она приняла участие в Неделях мод в Милане, Париже и Лондоне. После этого модель вернулась к своей дочери в Нью-Йорк. Пока она отсутствовала, за трехлетней Леей приглядывал Брэдли Купер. Обычно девушка регулярно гуляет с наследницей, но в связи с пандемией коронавируса она предпочла самоизолироваться. Но, как оказалось, даже дома она старается хорошо выглядеть.

больше по теме Главные хиты весны: Шейк снялась в джинсах с высокой талией и жакете оверсайз Модель приняла участие в съемке для журнала Interview.

На днях были опубликованы снимки Шейк из фотосессии для журнала Interview. По задумке редакторов, модель предстала в нарядах, которые носит в самоизоляции. В карантинный гардероб вошли джинсы-бойфренды, джемпера и жакеты оверсайз. Также девушка позировала в шортах. Сначала она предстала в голубых кожаных шортах с высокой талией и майке. На другом снимке Ирина уже позировала в монохромном образе total white, который разбавила ярким джемпером, накинутым на плечи.

Наряды с шортами подчеркнули стройную фигуру звезды и ее загорелые ноги. Поклонники восхитились стильными образами. Многие в очередной раз поразились красотой модели. Оценила аутфиты Шейк и имидж-стилист Елена Бестави. Как выяснилось, наряды являются актуальными для этого сезона.

«То, что Ирина всегда в курсе трендов, модных направлений, это уже неоспоримый факт. Шорты очень актуальны, особенно кожаные. Очень красивый голубой цвет, близкий к оттенку потертого денима, актуального в этом году, а белый цвет вообще не выходит из моды. Если говорить еще об одной модной детали, то пуловер, который наброшен на плечи, завязан узлом. Вот эта деталь, завязанные узлом рукава, сейчас присутствует даже в некоторых моделях платьев, когда отдельно пришиваются рукава, чтобы их потом завязать вместо пояса», — рассказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.