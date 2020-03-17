Шейк в длинном тренче мышиного цвета прогулялась по Нью-Йорку с дочкой

Топ-модель не остановил даже дождь за окном.

Похоже, что Ирина Шейк не боится коронавируса. Модель не только сама появляется на улицах Нью-Йорка, но и выводит на прогулку маленькую дочь Лею.

Российскую звезду вместе с наследницей застали врасплох папарации. Примечательно, что Ирину не остановил даже дождь. Она просто оделась сама потеплее, а также принарядила и укутала дочку.

Для прохладной погоды Шейк выбрала стильный длинный тренч мышиного цвета, серый спортивный костюм, черную уютную шапочку, длинный шарф и массивные ботинки в тон. Несмотря на пасмурную погоду, звезда надела темные очки. Судя по всему, Ирина таким образом пыталась остаться незамеченной, но не получилось…

На Лею модель одела теплую сине-серую куртку с меховыми рукавами, красную шапочку и рукавицы. Малышку Ирина заботливо спрятала от дождя специальным полиэтиленовым покрытием.