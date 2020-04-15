«Истинный талант не имеет возраста»: Навка назвала 71-летнюю Пугачеву «женщиной-эпохой»

В условиях домашней изоляции лично поздравить Аллу Пугачеву с 71-летием смогли только члены ее семьи. Напомним, что певица вместе с шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь. Из-за пандемии примадонна отечественной эстрады не покидает территорию своего особняка, придерживаясь правил карантина. Еще утром артистку поздравили ее дети. Лиза и Гарри подарили именитой маме цветы, белые розы, и прочитали стихи. Рядом с Аллой Борисовной в этот день находится и Максим Галкин. А вот старшая наследница именинницы — 48-летняя Кристина Орбакайте — поздравила Пугачеву в Instagram, поделившись свежим видеороликом. Специально для Примадонны она спела вживую вместе с Клавдией Земцовой.

Примечательно, что о дне рождении Аллы Пугачевой не забыла и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова назвала певицу «женщиной-эпохой», подметив, что истинный талант не имеет возраста и над ним не властно время. Татьяна считает возлюбленную шоумена Максима Галкина неповторимой артисткой.