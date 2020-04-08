«От осинки не родятся апельсинки»: 44-летняя Навка запечатлела маму на шпагате

Олимпийская чемпионка в танцах на льду не скрывает, что гордится своей родительницей и считает ее просто шикарной женщиной.

44-летняя Татьяна Навка на домашней изоляции не пренебрегает ежедневными тренировками. Кроме того, олимпийская чемпионка в танцах на льду следит за тем, чтобы ее пятилетняя дочка добросовестно выполняла все уроки. Надя Пескова учит сразу три иностранных языка: французский, как двойняшки Аллы Пугачевой, китайский, как сын Ксении Собчак, и английский. По словам супруги Дмитрия Пескова, ее наследница может заниматься, не выходя из своей комнаты, — и все благодаря онлайн-курсам.

Помимо того, что дочка Татьяны учит языки, она также не пропускает тренировки по видеосвязи с инструктором. Звездная мама Нади Песковой убеждена, сейчас в условиях изоляции у современных детей и молодежи есть все условия для саморазвития.

Любовь к спорту олимпийская чемпионка в танцах на льду привила и своей маме. На личной страничке в Instagram Татьяна Навка поделилась свежим видеороликом с участием бывшей тещи Александра Жулина. Так, Раиса Анатольевна не только продемонстрировала растяжку, но села на продольный шпагат. Сама фигуристка не стала скрывать, что гордится мамой, считая ее шикарной женщиной.

«Вот так вот! Девочка просто! В вы говорите, в кого у меня такая грация», — добавила Татьяна.

По словам спортсменки, в период самоизоляции она подключила свою маму к ежедневным тренировкам в зале. Раиса Анатольевна сомневалась в том, что ей удастся сесть на шпагат. Однако благодаря настойчивости дочери женщине удалось добиться желаемого.