«Хочется прижаться и быть рядом»: внучка Орбакайте с мамой спела вживую для Пугачевой

Кристина Орбакайте с восьмилетней дочкой Клавдией одними из первых поздравили Аллу Борисовну с днем рождения. 15 апреля свое 71-летие отмечает примадонна отечественного шоу-бизнеса. Наследница певицы посетовала на то, что из-за введенного режима самоизоляции она не может навестить именитую маму. По этой причине дочка Миколаса Орбакаса решила записать для именинницы музыкальное поздравление. В съемках видеоролика активное участие принимала и внучка Пугачевой, а в качестве оператора выступил муж Кристины — бизнесмен Михаил Земцов. Клава вместе с мамой спела вживую для звездной бабушки.

«Звезда! Гори, гори, наша звезда. Гори, гори, звезда, тебя мы поздравляем. Звезда и мама — бабушка моя, любимая Алла, скорей обнять желаем», — пропела Орбакайте в дуэте с восьмилетней Клавдией.

Кристина подметила, что с нетерпением ждет того момента, когда она сможет приехать в гости к маме. Напомним, что примадонна отечественного шоу-бизнеса вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь. А Орбакайте с семьей большую часть времени проводит в Штатах.

«Дорогая мамочка, с днем рождения! Очень хотим скорее встретиться и отметить наши весенние дни рождения!! Так хочется прижаться и быть рядом… С днем рождения, наша волшебная звезда!! Только будь здорова», — обратилась к имениннице Кристина.

Ранее Примадонну с днем рождения поздравил и ее бывший зять Владимир Пресняков – младший. Не забыл о 71-летии Аллы Пугачевой и близкий друг семьи — композитор и музыкант Игорь Николаев.