Фигурка на зависть: Рудковская поделилась редким снимком с 45-летней Навкой в бикини

Перед объективом фотокамеры Яна и Татьяна предстали в контрастных купальниках. Так, бизнесвумен отдала предпочтение черному оттенку, а олимпийская чемпионка в танцах на льду - алому.

Яна Рудковская, впрочем как и ее муж олимпийский чемпион Евгений Плющенко, не забыла поздравить Татьяну Навку с 45-летием. Свой день рождения фигуристка отпраздновала еще 13 апреля. Из-за введенного режима самоизоляции имениннице пришлось отказаться от пышного застолья и вечеринки. Спортсменка старается не пренебрегает осторожностью, как это делают Саша Савельева, Ирина Дубцова, Эмма Малина, Вера Брежнева и многие другие.

Вместе со звездой мамой от посещения общественных мест отказалась и 18-летняя Саша Жулина. Находясь на изоляции, супруга Дмитрия Пескова самолично придумывает, чем занять досуг своих девочек. Так, вместе со старшей наследницей и пятилетней Надей фигуристка уже проводила кулинарный мастер-класс, научив дочек варить борщ из свеклы, капусты и зелени.

Примечательно, что Рудковская не только поздравила олимпийскую чемпионку в танцах на льду с днем рождения. Бизнесвумен также поделилась в Stories редким снимком из собственного архива. В кадре музыкальный продюсер позировала вместе с Навкой в бикини. Примечательно, что Яна и Татьяна выбрали контрастные купальники. Так, возлюбленная Евгения Плющенко отдала предпочтение черному оттенку, а партнерша Петра Чернышева в ледовых мюзиклах — алому. Фигуристка в отличие от Рудковской примерила раздельное бикини, сделав акцент на стройной талии и подтянутой фигуре.