«Путешествие кухня — гостиная»: Брежнева в домашнем худи предстала с пучком на голове

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: дома она практически не подходит к плите. В семье экс-солистки группы «ВИА Гра» за кулинарные мастер-классы отвечает музыкальный продюсер Константин Меладзе. Так, певица уточнила, что когда у ее мужа появляется время, он балует ее блюдами грузинской кухни.

По словам артистки, в те редкие дни, когда она находится дома, никому из близких не приходит в голову мысль потратить драгоценные мгновения на решение хозяйственных проблем. Наводить порядок в квартире Вере помогает специально нанятая женщина, которая следит за тем, чтобы во всех комнатах царил порядок и чистота.

Оказавшись на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, экс-солистка группы «ВИА Гра» вслед за 45-летней Татьяной Навкой и оперной дивой Анной Нетребко отказалась от макияжа. На свежем селфи в Instagram возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе позировала в естественном виде с пучком на голове. При этом поп-исполнительница облачилась в домашнее худи. Ранее артистка говорила о том, что в ее гардеробе практически нет вечерних платьев. Все наряды для красных дорожек и фестивалей знаменитость берет напрокат.