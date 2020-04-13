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«Путешествие кухня — гостиная»: Брежнева в домашнем худи предстала с пучком на голове

Экс-солистка группы «ВИА Гра» на самоизоляции показала себя без макияжа.

«Путешествие кухня — гостиная»: Брежнева в домашнем худи предстала с пучком на голове
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: дома она практически не подходит к плите. В семье экс-солистки группы «ВИА Гра» за кулинарные мастер-классы отвечает музыкальный продюсер Константин Меладзе. Так, певица уточнила, что когда у ее мужа появляется время, он балует ее блюдами грузинской кухни.

По словам артистки, в те редкие дни, когда она находится дома, никому из близких не приходит в голову мысль потратить драгоценные мгновения на решение хозяйственных проблем. Наводить порядок в квартире Вере помогает специально нанятая женщина, которая следит за тем, чтобы во всех комнатах царил порядок и чистота.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева позировала в худи и без макияжа. Фото: Instagram.com/ververa

Оказавшись на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, экс-солистка группы «ВИА Гра» вслед за 45-летней Татьяной Навкой и оперной дивой Анной Нетребко отказалась от макияжа. На свежем селфи в Instagram возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе позировала в естественном виде с пучком на голове. При этом поп-исполнительница облачилась в домашнее худи. Ранее артистка говорила о том, что в ее гардеробе практически нет вечерних платьев. Все наряды для красных дорожек и фестивалей знаменитость берет напрокат.

«Путешествие комната — гостиная — кухня в вечернем худи», — отметила певица.

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