Евгений Плющенко показал, что умеет делать ногами, лежа на Рудковской

Пока звезды отечественного шоу-бизнеса один за другим участвуют в челлендже с переодеванием, молодая певица Юлианна Караулова заявила, что это «вчерашний день» и предложила новую идею для парного видео — с ногами, запрокинутыми на голову. Одними из тех, кто откликнулся на ее вызов стала семейная чета Евгения Плющенко и Яна Рудковской.

Вечером 12 апреля продюсер Димы Билана выложила в Instagram ролик, в котором ноги ее мужа, летают над ее головой. И если Рудковская немного проигрывает Карауловой в артистичности, то Плющенко точно дал понять, что его вряд ли кто-то перетанцует. В конце ролика чемпион по фигурному катанию появился в кадре и лицом, чем еще больше развеселил своих поклонников. Последние, в том числе и сама Караулова, оставили множество восхищенных комментариев.

«Это самый смешной вариант», — написала модель Алена Водонаева.

Напомним, что Плющенко и Рудковская участвовали также в челлендже с переодеваниями, да не одни, а со своим сыном Гном Гномычем. Ну а чем еще заниматься на домашнем карантине, как ни участвовать в веселой интернет-движухе?