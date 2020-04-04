«А у Жени стройные ножки»: Рудковская и Плющенко поменялись нарядами

Яна Рудковская находится в самоизоляции дольше многих Россиян. После поездки в Париже ей пришлось две недели провести на карантине. В середине марта она впервые вышла на улицу. Светская львица успела решить рабочие дела и выгулять несколько новых нарядов. Теперь она снова коротает дни в своем особняке с семьей. Продюсер даже придумала собственные дизайнерские маски. Находясь дома девушка стала реже краситься и укладывать волосы.

Иногда Яна выходит на улицу и гуляет на своем участке с мужем и сыном. А 4 апреля она решила присоединиться к флешмобу, который запустила Дженнифер Лопес. Несколько недель назад американская звезда поменялась нарядами со своим женихом Алексом Родригесом. Вслед за ней этот трюк проделала Ляйсан Утяшева и Павел Воля. А вот модель Елена Перминова предпочла поменяться нарядами с маленькой дочкой.

Рудковская же облачилась в трендовый плащ песочного цвета с зеленым отливом. Плющенко позировал в костюме с рубашкой и коньках. Супруги надели одинаковые солнцезащитные очки. Потом они поменялись нарядами. Яна и Евгений стали танцевать под музыку. К ним присоединился и пятилетний Саша, который надел плащ и коньки, как и отец.

«Шел какой-то там день карантина, мы активно продолжали сидеть дома», — написала светская львица.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились тем, как пара проводит время и без стеснения снимает такие ролики. Другие обвинили супругов в том, что они в пустую тратят время, когда в мире бушует пандемия коронавируса.

«Смешные ребята», «Как вам удалось уговорить Евгения?», «Модная семья», «Ржу, не могу», «А у Жени стройные ножки», «Что-нибудь из полезных дел есть показать?», «Лучше бабушкам еду отнесите», — прокомментировали пост подписчики.